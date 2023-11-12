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Протягом доби росіяни шість разів обстріляли Сумщину

В області зафіксовані 20 вибухів.

Протягом доби росіяни шість разів обстріляли Сумщину
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДСНС

Російські війська упродовж дня здійснили шість обстрілів прикордонних громад та населених пунктів Сумської області.

Про це повідомила Сумська ОВА у фейсбуці.

В області зафіксовані 20 вибухів.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Миропільська та Шалигинська громади. Найбільше, - вісім вибухів, зафіксовано у Миропільській громаді, де ворог здійснив обстріли з артилерії та мінометів.

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У Шалигинській громаді ворог бив з мінометів, зафіксовані 3 вибухи. Стільки ж - в Юнаківській громаді, де російські війська здійснили мінометні обстріли. Шість мін окупанти скинули на Краснопільську громаду.

Нагадаємо, 11 листопада внаслідок обстрілу росіянами прикордоння Сумщини загинули двоє цивільних.

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