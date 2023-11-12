The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
В Росії горить пороховий завод у Тамбовській області, - соцмережі
В Росії горить пороховий завод у Тамбовській області, - соцмережі
Окупанти намагалися атакувати Київ балістикою, в області пошкоджено будинки (оновлено)
Окупанти намагалися атакувати Київ балістикою, в області пошкоджено будинки (оновлено)
У Києві та області пролунали вибухи (оновлено)
У Києві та області пролунали вибухи (оновлено)
Наступного тижня Києву прогнозують перший сніг, водіїв просять підготуватися
Наступного тижня Києву прогнозують перший сніг, водіїв просять підготуватися
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Бюджет-2024: гроші на оборону, марафон і серіали
Бюджет-2024: гроші на оборону, марафон і серіали
У частині Києва кілька днів не буде гарячої води та опалення
У частині Києва кілька днів не буде гарячої води та опалення
Хвилинка неспокою
Хвилинка неспокою
ГоловнаСуспільствоВійна

Протягом дня росіяни били по Нікополю та Марганецькій громаді

Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Протягом дня росіяни били по Нікополю та Марганецькій громаді
Фото: Микола Лукашук

Упродовж неділі ворог обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та атакував дронами-камікадзе.

Про це повідомляє у Telegram голова ДОР Микола Лукашук.

За його словами, під удар попали Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджено дах п’ятиповерхового багатоквартирного будинку, 4 приватних будинки, 2 господарські споруди та лінію електропередачі.

Минулося без постраждалих. В інших громадах області було спокійно.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти завдали ударів з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольщини. Минулося без жертв та постраждалих.

Днями росіяни атакували Нікополь безпілотниками. Загинула жінка, поранення отримав місевий житель.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies