Протягом дня росіяни били по Нікополю та Марганецькій громаді

Упродовж неділі ворог обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та атакував дронами-камікадзе.

Про це повідомляє у Telegram голова ДОР Микола Лукашук.

За його словами, під удар попали Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджено дах п’ятиповерхового багатоквартирного будинку, 4 приватних будинки, 2 господарські споруди та лінію електропередачі.

Минулося без постраждалих. В інших громадах області було спокійно.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти завдали ударів з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольщини. Минулося без жертв та постраждалих.

Днями росіяни атакували Нікополь безпілотниками. Загинула жінка, поранення отримав місевий житель.