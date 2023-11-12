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Окупанти скинули у Чорне море чотири авіабомби

Людей просять не відвідувати смугу узбережжя через мінну небезпеку.

Окупанти скинули у Чорне море чотири авіабомби
Фото: Мінінфраструктури

Російська авіація скинула в Чорне море чотири КАБи. Таким чином армія РФ продовжує тероризувати цивільне судноплавство, пишуть у Силах оборони півдня.

"4 керовані авіабомби ворог знов скинув в море, продовжуючи тероризувати цивільне судноплавство. Через погіршення погоди окупантам не вдалось активно застосовувати дрони, але один типу FPV вони все ж таки спрямували по правому берегу, ще з одного дрону іншої модифікації скинули осколковий боєприпас. Жертв серед населення немає", повідомили в Силах оборони.

Також, жителів півдня закликали не відвідувати смугу узбережжя Чоргого моря через надзвичайно високий рівень мінної небезпеки.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по цивільному судну в одному із портів Одеси. Внаслідок атаки загинув лоцман корбля, троє людей зазнали поранень.

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