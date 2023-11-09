Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного
Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”
Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Чому Зеленський має летіти до Ізраїлю
Чому Зеленський має летіти до Ізраїлю
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

Удар російської ракети по цивільному судну: загиблий лоцман був громадянином України, – Гуменюк

Загиблий лоцман був працівником Адміністрації морських портів.

Удар російської ракети по цивільному судну: загиблий лоцман був громадянином України, – Гуменюк
Фото: Сили оборони півдня

Лоцман, який загинув внаслідок удару російської ракети по цивільному судну на Одещині 8 листопада, був громадянином України. 

Про це речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі "Суспільного".

За її даними, загиблий лоцман був працівником Адміністрації морських портів.

Ще троє членів екіпажу отримали поранення. З них ушпиталили тільки одного.

Крім того, Гуменюк зазначила, що також була інформація про травмування ще одного працівника порту. Його поранення не критичні. 

Також Наталія Гуменюк повідомила, що саме судно отримало досить значні пошкодження. Загальну оцінку нададуть фахівці. Проводяться слідчі дії. 

“Судно заходило для завантаження в один із портів Одеської області і є абсолютно цивільним судном, попри намагання російської пропаганди звинуватити у перевезенні військових вантажів”, – повідомила речниця Сил оборони півдня України. 

Зазначимо, що судно мало перевозити залізну руду до Китаю. Реакції цієї країни на обстріл поки не було. 

Нагадаємо, у серпні відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ Україна оголосила про «гуманітарний коридор» у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies