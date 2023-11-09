Удар російської ракети по цивільному судну: загиблий лоцман був громадянином України, – Гуменюк

Лоцман, який загинув внаслідок удару російської ракети по цивільному судну на Одещині 8 листопада, був громадянином України.

Про це речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі "Суспільного".

За її даними, загиблий лоцман був працівником Адміністрації морських портів.

Ще троє членів екіпажу отримали поранення. З них ушпиталили тільки одного.

Крім того, Гуменюк зазначила, що також була інформація про травмування ще одного працівника порту. Його поранення не критичні.

Також Наталія Гуменюк повідомила, що саме судно отримало досить значні пошкодження. Загальну оцінку нададуть фахівці. Проводяться слідчі дії.

“Судно заходило для завантаження в один із портів Одеської області і є абсолютно цивільним судном, попри намагання російської пропаганди звинуватити у перевезенні військових вантажів”, – повідомила речниця Сил оборони півдня України.

Зазначимо, що судно мало перевозити залізну руду до Китаю. Реакції цієї країни на обстріл поки не було.

Нагадаємо, у серпні відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ Україна оголосила про «гуманітарний коридор» у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.