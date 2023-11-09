Сили оборони знищили новітній російський ЗРК С-300В4, – Тарнавський

Крім того, загальні втрати ворога за добу склали 542 особи.

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони знищили новітній російський ЗРК С-300В4.

Також командувач повідомив, що загалом на таврійському напрямку ворог завдав 23 авіаудари, провів 44 бойових зіткнення та здійснив 888 артобстріли.

“Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське та південніше Пречистівки Донецької області”, - повідомив генерал.

Він зазначив, що підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1241 вогневе завдання.

Загальні втрати ворога склали 542 особи.

Знищено 46 одиниць військової техніки. Зокрема, 2 танки, 3 ББМ, 7 артсистем, 1 ПТРК, 3 засоби ППО, зокрема — ЗРК С-300В4, 26 БпЛА, 3 автомобілі, одиницю спецтехніки, склад з боєприпасами та 1 інший важливий об’єкт.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Скадовську відбувся “приліт” по базі окупантів, щонайменше 5 вбитих та 15 поранених загарбників. “Приліт” відбувся по будівлі колишнього колгоспу “Радянська Україна”.