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У Дії запустили бета-тестування спрощеного отримання субсидії

Розробники кажуть, що користувачі зможуть втричі швидше подавати заяву про отримання допомоги від держави. Бажаючі можуть долучитись до тестування.

У Дії запустили бета-тестування спрощеного отримання субсидії
Фото: diia.gov.ua

У Дії запустили бета-тестування спрощеного отримання субсидії. 

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.  “Незабаром запустимо на порталі Дія вдосконалену послугу з оформлення житлової субсидії. Зможете втричі швидше подавати заяву про отримання допомоги від держави, призначеної на оплату комуналки”, – написав Федоров. Він зазначив, що розробники максимально спростили процес оформлення заяви. Зараз, щоб отримати субсидію, потрібно заповнити розширену форму на 21 пункт. Оновлений сервіс скорочує час до 10 хв та містить лише 7 кроків. Усе зручно й просто. Долучитися до тестування можна за посиланням.

Нагадаємо, у липні Кабмін спростив механізм надання житлових субсидій. Йдеться про обмін інформацією між Пенсійним фондом та міграційною службою.

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