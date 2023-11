Через лазівку з нафтою Болгарія допомогла заробити РФ майже 1 млрд євро, − Politico

Через лазівку з нафтою Болгарія допомогла заробити Росії близько 1 мільярда євро.

Як пише Politico, це показали незалежне розслідування видання та дослідження неурядової організації Global Witness, аналітичних центрів Center for the Study of Democracy (CSD) і Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

У грудні минулого року Європейська комісія надала Болгарії “особливий відступ” від заборони ЄС на імпорт російської нафти, дозволивши їй купувати сиру нафту в Москві до кінця 2024 року.

Цей виняток мав на меті захистити безпеку постачання країни, а не дати можливість гігантському нафтопереробному заводу у Болгарії, що належить Росії, переробляти паливо та продавати його за кордон для отримання прибутку.

“Використовуючи лазівки, Болгарія дозволила мільйонам барелів московської нафти потрапити на нафтопереробний завод “Лукойл”, які російська компанія потім експортувала як очищене паливо за кордон, зокрема до країн ЄС”, − йдеться у матеріалі.

Лише з березня до липня “Лукойл” експортував близько 3 мільйонів барелів, ймовірно, російського палива.

Експерти зазначають, що юридично санкції не порушено. “Незрозумілості в правилах ЄС, зокрема щодо того, що вважається торгівлею, які палива Болгарія може експортувати, якщо вона не може їх зберігати, і те, як Комісія підраховує дані, створюють правові можливості для “Лукойлу””, − пише Politico.

Країни закликають Брюссель діяти зараз, щоб закрити ці лазівки. Троє дипломатів ЄС сказали, що Комісія повинна переглянути поступку Болгарії перед її 12-м пакетом санкцій, який очікується в найближчі дні. “Якщо метою поступки було допомогти (звичайним болгарам) вижити... тоді ми зазнали невдачі”, − сказав один із дипломатів.

Нагадаємо, у вересні парламент Болгарії ухвалив постанову про поступове припинення імпорту російської сирої нафти вже до жовтня 2024 року, а не до кінця року, як планувалося.

У жовтні США ввели санкції проти двох компаній та суден, які перевозили російську сиру нафту за ціною, яка перевищує дозволену. Також Коаліція за обмеження цін оприлюднила рекомендації для морської нафтової промисловості та суміжних галузей. Вони призначені для державного і приватного секторів.