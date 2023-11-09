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Жовтень став найтеплішим за всю історію спостережень у світі

Попередній найтепліший жовтень був у 2019 році.

Жовтень став найтеплішим за всю історію спостережень у світі
Фото: public.wmo.int

Жовтень 2023 року був найтеплішим за всю історію спостережень у світі. Середня температура повітря на поверхні склала 15,3 градусів Цельсія, що на 0,85 градуса вище середнього показника за жовтень 1991-2020 років.

Про це повідомляє Всесвітня метеорологічна організація. 

Минулий місяць загалом був на 1,7 градусів теплішим у порівнянні з середнім жовтнем впродовж доіндустріального періоду за 1850-1900 років, визначеним як базовий період.

"У жовтні 2023 року спостерігалися виняткові температурні аномалії після того, як чотири місяці були побиті глобальні температурні рекорди. Відчуття терміновості амбітних кліматичних дій, які входять до (цьогорічної кліматичної конференції – ред.) COP28, ще ніколи не було таким нагальним", – сказала заступниця директора Центру Саманта Берджесс.

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Нагадаємо, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 2 жовтня до Києва завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась більше ніж на два тижні пізніше за кліматичну норму.

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