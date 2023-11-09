Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, – речник Генштабу

На цьому напрямку штурмові дії веде і ворог.

На Бахмутському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Захисники відбили близько 30 атак противника.

Також Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога", – сказав він.

На Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Захисники тримають оборону.

Росіяни вели наступальні дії в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського. Захисники відбили понад 10 атак.

На Мар'їнському росіяни безуспішно вели штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Захисники відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Старомайорського та південніше Пречистівки.

На Куп'янському напрямку росіяни безуспішно наступали в районі Синьківки Харківської області, де захисники відбили шість атак.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в района Новоєгорівки.

Нагадаємо, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 та Х-31. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили ракету Х-59.