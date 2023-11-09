Двоє людей поранені внаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонській області

Протягом минулої доби ворог здійснив 85 обстрілів Херсонської області, випустивши 529 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Поранені двоє людей.

Серед обстріляних об'єктів – "пункт незламності". Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; стільникову вежу та пункт незламності у Бериславському районі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора вдень росіяни вдарили ракетою по цивільному судну в Одеській області. Загинув лоцман, троє моряків-іноземців поранені.