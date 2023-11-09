РФ втратила ще 780 окупантів та вісім танків
РФ втратила ще 780 окупантів та вісім танків
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”
Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного
Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного
Чому Зеленський має летіти до Ізраїлю
Чому Зеленський має летіти до Ізраїлю
ГоловнаСуспільствоВійна

Двоє людей поранені внаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонській області

Ворог відкривав вогонь щонайменше 85 разів. 

Протягом минулої доби ворог здійснив 85 обстрілів Херсонської області, випустивши 529 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Поранені двоє людей.

Серед обстріляних об'єктів – "пункт незламності". Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; стільникову вежу та пункт незламності у Бериславському районі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора вдень росіяни вдарили ракетою по цивільному судну в Одеській області. Загинув лоцман, троє моряків-іноземців поранені. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies