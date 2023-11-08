Сьогодні був день, який історія України точно буде пам’ятати. Єврокомісія дала рекомендацію почати переговори щодо членства України в ЄС.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Я дякую тобі, Урсуло, пані Президентко Європейської комісії, усім твоїм колегам за те, що ви незмінно та щиро завжди вірили та вірите в Україну. Наш народ заслуговує бути у Європейському Союзі – разом з усіма вільними народами нашої Європи. І ми все для цього робимо. Я впевнений, що немає альтернативи тому, щоб межі демократичної Європи відповідали межам Європейського Союзу. Бо це й політичний захист для наших спільних цінностей, це й економічна безпека, це – найголовніше – і одна з ключових гарантій миру та свободи на континенті”, - сказав президент.

Він уточнив, що Україна очікує рішення Європейської ради в грудні щодо переговорів.

“Звичайно, вже розуміємо, які наші кроки потрібні далі, щоб рухатися вже після рішення Європейської ради та наближати ключову мету – сам вступ нашої держави в ЄС. Українська свобода, українські інституції, наш спільний європейський дім ставатимуть тільки сильнішими. Сьогодні пані Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова передала мені сам звіт Єврокомісії. Вже відбулися відповідні наради з представниками уряду та Верховної Ради щодо тих законопроєктів та реформ, які в основі нашої трансформації – нашої держави – та в основі нашого руху у Євросоюз. І сподіваюсь, що Єврокомісія якнайшвидше почне реалізацію і своєї частини спільної роботи – оцінку відповідності законодавства України праву Європейського Союзу”, - наголосив Зеленський.

Сьогодні голова держави говорив з президенткою Молдови Маєю Санду та привітав її з рішенням Єврокомісії для Молдови. Для України та всієї Європи важливо, щоб Молдова була максимально успішною та стабільною.

Також Зеленский привітав президентку Грузії із позитивом від Єврокомісії, і наголосив - Україна щиро підтримує Грузію, незалежність Грузії та щиро бажає відновлення територіальної цілісності Грузії. Також президент нагадав у розмові президентці Грузії про громадянина України Михайла Саакашвілі. Його життя має значення, і було б правильно проявити гуманність до його долі.

“Ще один аспект – про питання ЄС. Сьогодні я підписав указ про підготовку переговорного процесу із Європейським Союзом. Чіткі пункти. Чіткі доручення. Ми підійдемо до очікуваних кроків абсолютно підготовленими”, - запевнив Зеленський.

Сьогодні ж Україну відвідав міністр транспорту США, він провів зустріч, перемовини щодо розвитку нашої інфраструктури, посилення наявних зв’язків зі світом, створення нових та відбудови.

Також президент України обговорив із прем’єр-міністром Японії безпекові, дипломатичні і економічні кроки для підтримки України.

Голова держави завершив цей день спілкуванням зі студентами університетів Мексики, які щиро цікавляться Україною та бажають знати правду про Україну, про російську війну проти нашої держави.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК офіційно рекомендує почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Вона зазначила, що Україна робить зусилля на шляху реформ. Наступну оцінку її поступу нададуть у березні 2024 року.

Також фон дер Ляєн додала, що Україні ще слід попрацювати над певними реформами включно з антикорупційною.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, рекомендація Єврокомісії має ключове значення для ухвалення лідерами ЄС у грудні цього року політичного рішення про початок переговорів з Україною.