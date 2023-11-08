Прикордонники затримали на Одещині дві групи чоловіків при спробі нелегально перетнути кордон

У Одеській області бійці Держприкордонслужби зупинили дві групи чоловіків при спробі незаконно перетнути кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Затримані чоловіки діяли за вказівками закритого телеграм-каналу.

“З чотирьох із них організатори злочинної схеми взяли передплату – від $ 2800 до $ 3500, а решта чотири мали заплатити по закінченні подорожі”, - розповіли прикордонники.

В ДПСУ уточнили, що затриманих притягнули до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше співробітники ДПСУ запобігли 6 спробам незаконного виїзду за кордон за підробленими документами осіб з інвалідністю у Одеській області.