Прикордонники затримали на Одещині дві групи чоловіків при спробі нелегально перетнути кордон

У Одеській області бійці Держприкордонслужби зупинили дві групи чоловіків при спробі незаконно перетнути кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Затримані чоловіки діяли за вказівками закритого телеграм-каналу.
“З чотирьох із них організатори злочинної схеми взяли передплату – від $ 2800 до $ 3500, а решта чотири мали заплатити по закінченні подорожі”, - розповіли прикордонники.
В ДПСУ уточнили, що затриманих притягнули до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, раніше співробітники ДПСУ запобігли 6 спробам незаконного виїзду за кордон за підробленими документами осіб з інвалідністю у Одеській області.