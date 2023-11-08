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Прикордонники затримали на Одещині дві групи чоловіків при спробі нелегально перетнути кордон

Затримані діяли за вказівками закритого телеграм-каналу. 

Прикордонники затримали на Одещині дві групи чоловіків при спробі нелегально перетнути кордон
Фото: ДПСУ

У Одеській області бійці Держприкордонслужби зупинили дві групи чоловіків при спробі незаконно перетнути кордон. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Затримані чоловіки діяли за вказівками закритого телеграм-каналу. 

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“З чотирьох із них організатори злочинної схеми взяли передплату – від $ 2800 до $ 3500, а решта чотири мали заплатити по закінченні подорожі”, - розповіли прикордонники. 

В ДПСУ уточнили, що затриманих притягнули до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше співробітники ДПСУ запобігли 6 спробам незаконного виїзду за кордон за підробленими документами осіб з інвалідністю у Одеській області.

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