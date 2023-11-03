Прикордонники Одещини завадили виїхати за кордон особам з підробленими документами про інвалідність

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) запобігли 6 спробам незаконного виїзду за кордон за підробленими документами осіб з інвалідністю у Одеській області.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Цікаво, що правопорушники самі стали “жертвами” шахрайської схеми: попри солідну грошову винагороду, документи виявилися грубо склепаними “фальшивками”, - розповіли в пресслужбі прикордонників.

Уточнюється, що чоловіки намагались використати особливості проїзду транзитної ділянки автодороги “Одеса-Рені”.

Про ці випадки вже повідомили Нацполіцію.

Нагадаємо, раніше прикордонники виявили та перехопили групу з 8-ми чоловіків у Одеській області на шляху до Молдови.