Прикордонники Одещини завадили виїхати за кордон особам з підробленими документами про інвалідність

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) запобігли 6 спробам незаконного виїзду за кордон за підробленими документами осіб з інвалідністю у Одеській області.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Цікаво, що правопорушники самі стали “жертвами” шахрайської схеми: попри солідну грошову винагороду, документи виявилися грубо склепаними “фальшивками”, - розповіли в пресслужбі прикордонників.
Уточнюється, що чоловіки намагались використати особливості проїзду транзитної ділянки автодороги “Одеса-Рені”.
Про ці випадки вже повідомили Нацполіцію.
Нагадаємо, раніше прикордонники виявили та перехопили групу з 8-ми чоловіків у Одеській області на шляху до Молдови.