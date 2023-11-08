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Росіяни оточили Авдіївку із трьох боків і постійно обстрілюють, - 110-та ОМБр

Вороги проводять щодня точкові атаки, які стали більш обережними. 

Росіяни оточили Авдіївку із трьох боків і постійно обстрілюють, - 110-та ОМБр
Фото: Скріншот з відео

Росіяни оточили Авдіївку із трьох боків і постійно обстрілюють та збирають сили для нових наступів.

Про це в етері телемарафону повідомив представник 110 окремої механізованої бригади Антон Коцуконь.

"Нагнали сюди 40 000 резервів особового складу, накопичують боєкомплект усіх калібрів, поки не видно, щоб відмовилися від планів захопити Авдіївку", - сказав Коцуконь.

За його словами, окупанти ведуть перегрупування. Водночас проводять щодня точкові атаки, які стали більш обережними. Вочевидь, загарбники зробили висновки на підставі попередніх невдалих штурмів.

"Останнім часом вони кидають невеликі загони по 10-20 осіб, ми їх знищуємо, це робиться для того, щоб виявити безпілотниками нашу артилерію. По суті, ловлять на живця, - додав представник 110-ї бригади.

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Нагадаємо, британське Міноборони заявило нещодавно, що попри невдалі спроби оточити Авдіївку, керівництво РФ продовжує демонструвати готовність зазнати значних втрат серед особового складу заради незначних територіальних вигод.

У неділю, 5 листопада, вранці російська армія завдала масованого удару по Авдіївці.

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