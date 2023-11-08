На Херсонщині росіяни завдали ударів по "Пукнту незламності"

Також під обстріл потрапила автівка Укрпошти.

Сьогодні російські війська завдали атакували Новоберислав Херсонської області безпілотниками. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ворог скинув вибухівку на "Пункт незламності".

"Росіяни з безпілотників атакували Новоберислав. Внаслідок скидання вибухівки пошкоджено приміщення “Пункту незламності”, а також понівечено поштову автівку. На щастя, люди не постраждали", – зазначив Прокудін.

Крім того, за інформацією голови МВА Херсона Романа Мрочка, ворог завдав ударів по Дніпровському району міста.

"Армія рф обстріляла Дніпровський район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега! У місті пролунало кілька потужних вибухів", – повідомив посадовець.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни здійснили 108 обстрілів Херсонської області, випустивши 538 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Одна людина загинула, ще одна була поранена.