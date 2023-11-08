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На Херсонщині росіяни завдали ударів по "Пукнту незламності"

Також під обстріл потрапила автівка Укрпошти.

На Херсонщині росіяни завдали ударів по "Пукнту незламності"
Фото: Херсонська ОВА, Олександр Прокудін

Сьогодні російські війська завдали атакували Новоберислав Херсонської області безпілотниками. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ворог скинув вибухівку на "Пункт незламності". 

"Росіяни з безпілотників атакували Новоберислав. Внаслідок скидання вибухівки пошкоджено приміщення “Пункту незламності”, а також понівечено поштову автівку. На щастя, люди не постраждали", – зазначив Прокудін.

Крім того, за інформацією голови МВА Херсона Романа Мрочка, ворог завдав ударів по Дніпровському району міста. 

"Армія рф обстріляла Дніпровський район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега! У місті пролунало кілька потужних вибухів", – повідомив посадовець.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни здійснили 108 обстрілів Херсонської області, випустивши 538 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Одна людина загинула, ще одна була поранена. 

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