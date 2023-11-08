Російські терористи обстріляли Херсон. Є поранені

Під час обстрілу чоловік перебував на вулиці.

Сьогодні пообіді росіяни вкотре завдали ударів по Дніпровському районі міста Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Голова Херсонської МВА повідомив, що внаслідок обстрілу поранений 56-річний чоловік.

"Внаслідок обстрілу Дніпровського району Херсона, здійсненого армією рф з тимчасово окупанованого лівого берега після 15.00, поранений чоловік 1967 р.н. На момент ворожої атаки він перебував на вулиці. Наразі постраждалий ушпиталений.

Також під час обстрілу пошкоджено приватний будинок, гараж, ворота.

Нагадаємо, вранці росіяни завдали ударів з дронів по "Пункту незламності" м. Новоберислав. Також пошкоджено авто пошти.