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Громадська рада при Мінветеранів закликає міністерку Юлію Лапутіну піти з посади

На думку Громадської ради, діяльність Лапутіної неефективна, ознакою чого є, зокрема, відсутність сформованої державної політики ветеранів.

Громадська рада при Мінветеранів закликає міністерку Юлію Лапутіну піти з посади

Громадська рада при Мінветеранів публічно звертається до міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної із закликом піти з посади.

Про це йдеться у заяві команди Громадської ради Міністерства у справах ветеранів України.

На думку Громадської ради, її діяльність неефективна, ознакою чого є, зокрема, відсутність сформованої державної політики ветеранів.

Крім того, відбувається занепад Мінветеранів як інституції – тільки за останній період змінилось три державних секретаря, декілька разів змінювалась структура міністерства, відтік кадрів катастрофічний.

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“Ви ховаєтесь не тільки від громадськості, а й не відвідуєте важливі заходи та навіть засідання комітетів Верховної ради. На цій посаді ви знищили діалог зі своєю аудиторією – вам не довіряють і не вірять”, - наголосила команда Громадської ради.

Також, на її думку, Лапутіна перетворила міністерство в свій “особистий івент-офіс, який проводить нікому не потрібні заходи”.

Крім того, відзначається “узурпація влади одним заступником” – Світланою Кашенець, яка “не має досвіду роботи з ветеранами взагалі”.

Нагадаємо, Кабмін погодив законопроєкт про перехід від військової кар’єри до цивільного життя. Документ передбачає формування державної ветеранської політики.

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