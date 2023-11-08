Олена Зеленська закликає ЮНЕСКО розширити присутність в Україні

Нам потрібні авторитетні свідки із гарантіями недоторканності, тому що навіть зараз свідчити про терор може бути небезпечно, наголосила Зеленська.

Дружина президента України Олена Зеленська виступила під час 42-ї сесії генеральної конференції ЮНЕСКО, передає Укрінформ.

“Насправді сьогодні ЮНЕСКО – одна з небагатьох у світі організацій, яка дійсно дієво стоїть на кордоні між цивілізацією та хаосом, між пам’яттю та культурою і сучасним варварством, яке, на жаль, має багато облич. Але яке легко впізнати за бажанням руйнувати. Ми просимо розширення присутності ЮНЕСКО в Україні”, - звернулась до організації Олена Зеленська.

Вона зазначила, що знадобляться десятки років для того, аби поновити зруйноване Росією. Наразі важливо зафіксувати все те, що відбувалося та відбувається.

“Так, нам потрібні авторитетні свідки. Свідки із гарантіями недоторканності, тому що навіть зараз свідчити про терор може бути небезпечно”, - наголосила перша леді.

Вона додала, що Росія здійснила атаку не тільки на Україну, а й на все цінне, на все, що називається цивілізацією

Олена Зеленська нагадала, що в Україні росіянами пошкоджено 3428 закладів освіти, 365 зруйновано повністю, а третина українських дітей навчається лише онлайн.

Також постраждали 343 спортивні обʼєкти, 95 зруйновано повністю. За півтора року загинуло близько 360 відомих українських спортсменів і тренерів.

Олена Зеленська розповіла присутнім про загиблих діячів культури - директорку Куп’янського краєзнавчого музею Ірину Осадчу, яку російська ракета вбила на робочому місці, 85-річну художницю Любов Панченко, яка померла після місяця голоду в окупованій Бучі, та вбитого окупантами в Ізюмі дитячого письменника Володимира Вакуленка.

Нагадаємо, в ЮНЕСКО засудили черговий обстріл Одеси, який здійснили російські військові вчора ввечері. Внаслідок атаки були пошкоджені 32 житлових будинки, зокрема будівля Національного художнього музею.