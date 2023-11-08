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Олена Зеленська закликає ЮНЕСКО розширити присутність в Україні

Нам потрібні авторитетні свідки із гарантіями недоторканності, тому що навіть зараз свідчити про терор може бути небезпечно, наголосила Зеленська.

Олена Зеленська закликає ЮНЕСКО розширити присутність в Україні
Перша леді Олена Зеленська
Фото: Анна Стешенко

Дружина президента України Олена Зеленська виступила під час 42-ї сесії генеральної конференції ЮНЕСКО, передає Укрінформ.

“Насправді сьогодні ЮНЕСКО – одна з небагатьох у світі організацій, яка дійсно дієво стоїть на кордоні між цивілізацією та хаосом, між пам’яттю та культурою і сучасним варварством, яке, на жаль, має багато облич. Але яке легко впізнати за бажанням руйнувати. Ми просимо розширення присутності ЮНЕСКО в Україні”, - звернулась до організації Олена Зеленська.

Вона зазначила, що знадобляться десятки років для того, аби поновити зруйноване Росією. Наразі важливо зафіксувати все те, що відбувалося та відбувається. 

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“Так, нам потрібні авторитетні свідки. Свідки із гарантіями недоторканності, тому що навіть зараз свідчити про терор може бути небезпечно”, - наголосила перша леді.

Вона додала, що Росія здійснила атаку не тільки на Україну, а й на все цінне, на все, що називається цивілізацією

Олена Зеленська нагадала, що в Україні росіянами пошкоджено 3428 закладів освіти, 365 зруйновано повністю, а третина українських дітей навчається лише онлайн. 

Також постраждали 343 спортивні обʼєкти, 95 зруйновано повністю. За півтора року загинуло близько 360 відомих українських спортсменів і тренерів.

Олена Зеленська розповіла присутнім про загиблих діячів культури - директорку Куп’янського краєзнавчого музею Ірину Осадчу, яку російська ракета вбила на робочому місці, 85-річну художницю Любов Панченко, яка померла після місяця голоду в окупованій Бучі, та вбитого окупантами в Ізюмі дитячого письменника Володимира Вакуленка.

Нагадаємо, в ЮНЕСКО засудили черговий обстріл Одеси, який здійснили російські військові вчора ввечері. Внаслідок атаки були пошкоджені 32 житлових будинки, зокрема будівля Національного художнього музею.

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