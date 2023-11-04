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Мультфільм “Мавка” можна подивитись в турецьких кінотеатрах

Також вийшов трейлер до “Мавки” турецькою мовою. 

Мультфільм “Мавка” можна подивитись в турецьких кінотеатрах
Фото: Скріншот з відео

У кінотеатрах Туреччини розпочався широкий прокат анімаційного українського фільму “Мавка”.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

“Які таємниці приховує український праліс й чому туди вже давним-давно не ступала жодна людська нога? Запрошуємо до перегляду”,- йдеться у повідомленні.

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У Держкіно додали, що також вийшов трейлер до “Мавки” турецькою мовою. 

Як раніше повідомлялось, український анімований фільм “Мавка” офіційно виходить у прокат в кінотеатрах Південної Кореї.

Нагадаємо, з 15 серпня на території США мультфільм “Мавка” можна переглянути онлайн. Мультфільм англійською можна переглянути на iTunes / Apple TV, Amazon Prime Video, Vudu, Microsoft та Spectrum OnDemand.

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