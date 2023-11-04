Також вийшов трейлер до “Мавки” турецькою мовою.

У кінотеатрах Туреччини розпочався широкий прокат анімаційного українського фільму “Мавка”.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

“Які таємниці приховує український праліс й чому туди вже давним-давно не ступала жодна людська нога? Запрошуємо до перегляду”,- йдеться у повідомленні.

У Держкіно додали, що також вийшов трейлер до “Мавки” турецькою мовою.

Як раніше повідомлялось, український анімований фільм “Мавка” офіційно виходить у прокат в кінотеатрах Південної Кореї.

Нагадаємо, з 15 серпня на території США мультфільм “Мавка” можна переглянути онлайн. Мультфільм англійською можна переглянути на iTunes / Apple TV, Amazon Prime Video, Vudu, Microsoft та Spectrum OnDemand.