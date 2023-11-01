МЗС запросило від Туреччини офіційні пояснення щодо візиту представників російської окупаційної адміністрації Криму

Російські окупанти взяли участь в засіданні Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад у Туреччині. Вони також обговорювали можливість укладення угоди про встановлення побратимських відносин із муніципальним районом Бейлiкдюзю міста Стамбул.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

“Сприймаємо цю ситуацію із надзвичайною серйозністю. МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації”, - повідомив Ніколенко.

Він наголосив, що відповідно до норм міжнародного права, Кримський півострів є частиною України, котра тимчасово окупована Росією.

А резолюції Генасамблеї ООН вимагають від будь-яких сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму, зокрема шляхом контактів із окупаційними адміністраціями.

“Очікуємо, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належним чином відреагує на російську провокацію та не допускатиме її повторення в майбутньому”, - підсумував речник МЗС.

Як раніше повідомлялось, президент Туреччини Ердоган проти негативного ставлення світових лідерів до Путіна, бо "Росія – незвичайна країна".