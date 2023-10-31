Зеленський і прем'єр Болгарії обговорили безпеку судноплавства у Чорному морі

Також ішлося про ситуацію на передовій та першочергові потреби сил оборони України.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Співрозмовники обговорили проблематику забезпечення безпеки в регіоні Чорного моря через грубе порушення Росією свободи судноплавства та стан реалізації домовленостей, які досягнули під час офіційного візиту Зеленського до Болгарії в липні цього року.

Зеленський розповів Денкову про функціонування альтернативного експортного коридору і відзначив спільну ініціативу за участю Болгарії, Туреччини та Румунії щодо протимінної діяльності в акваторії Чорного моря. Президент яка заявив про готовність України брати активну участь у проєктах із розмінування.

Також ішлося про ситуацію на передовій та першочергові потреби сил оборони України.

Нагадаємо, нещодавно біля берегів Болгарії мінно-тральна група ВМС Болгарії та Румунії розпочала траління акваторії Чорного моря на маршруті нового українського морського коридору.

Раніше парламент Болгарії підтримав постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 Україні.