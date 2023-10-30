Олексій Данілов: Потрібен план України, а не стратегії щодо Росії

Україні потрібні не стратегії щодо Росії, а план побудови власної держави. Так питання про те, чи є у нас стратегія дій щодо сусіда-агресора на майбутнє під час дискусійної панелі “Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії після нашої Перемоги?” (проходила 25 жовтня в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group ) прокоментував секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов .

Фото: Макс Требухов Олексій Данілов, секретар РНБО України

“Що ми від них хочемо? Єдине - треба їх “попросити” від нас відстали. Решта - питання в нас. До того часу, поки наше суспільство не перейде на другу мову англійську - ми знаходитимемося у такому середовищі, ніби нам треба з ними про щось говорити”, - зауважив Данілов.

На його думку, Україні потрібно вписати себе у світовий контекст, зайнятися своєю освітою, культурою і побудовою державності.

“Чи є у нас, як у держави, план, стратегія щодо того, як ми будемо діяти, якщо вони завтра розваляться чи якщо вони далі зберігатимуть свою силу? Нам своє треба робити. Вони нам не потрібні, крапка.

Ми або стаємо країною з великої літери, членом світової спільноти, або постійно з'ясовуємо стосунки з нашим божевільним сусідом. Це як в комунальній квартирі жити: постійно треба з кимось сваритися, навіщо нам витрачати на це час?

Нам треба будувати свою країну, у нас є питання і виклики. Якщо ми це зробимо, виконаємо завдання, дуже швидко рухатимемося вперед. Нам не потрібно весь час з'ясовувати, що було, і хто кому лікар. Нам треба говорити з іншим світом”, - відзначив секретар РНБО.

Після загострення подій в Ізраїлі, вважає Данілов, світ вийшов на певне плато, і Україна, щоб вписати себе у світову систему координат, має жити за законами демократії.

“Припиняйте мріяти, що ми є глобусом, який вирішує все і вся, що в нас вистачить часу на приборкання і перевиховування Росії, на якісь інші речі. Давайте займемося своєю країною. Ми з вами маємо дати відповідь на дуже просте питання, хто ми?

…Ми не окрема якась держава, не окрема інституція. Або ми живемо за законами демократії і приймаємо ці закони, маємо відповідальне суспільство, відповідальні політичні партії, знаходимося в єдиній системі координат, або ми кожен сам по собі, і тоді нічого доброго з цього не вийде”, - каже очільник РНБО.

Наразі ж, акцентує Олексій Данілов, у нас немає жодної політичної партії.

“З 91-го року ми з вами мали дві політичні партії. Одна мала назву “Комуністична партія України”, друга мала назву “Народний рух України”. Решта все – це політичні проєкти. І на сьогоднішній день жодної політичної партії в Україні немає. Або ми стаємо дорослими, відповідальними і розуміємо, як побудований цивілізований світ, куди ми хочемо рухатися. І якщо ми кажемо про демократію, давайте будемо відповідальні по цих питаннях. Або продовжуємо пап'є-маше, яке у нас почалося з 94-го року”, - відрізав секретар РНБО.

Великі проблеми, на його думку, є й з освітою.

“Коли ми отримали нову незалежність в 91-му світі, ми, як звичайні українці, всі побігли за вищою освітою. На кожному куті почали з'являтися вищі навчальні заклади. Видача диплома була поставлена на потік і продовжує відбуватися. Ви можете не навчатися, жодного разу не бачити жодного викладача, сплатити гроші, отримати дипломи. І це є величезна-величезна проблема. Якщо ми кажемо про те, чим нам треба займатися, так я вам точно можу сказати, що нам треба займатися освітою”, - каже Данілов.

“…У нас величезна проблема щодо історії. Намагання подати нову історію, переписати її - проблема для нас. Нам треба чітко знати, хто ми. Знати власну історію. Щодо росіян, у нас немає з ними жодного спільного шляху. Не треба ними займатися, вони без нас розваляться. Нам треба займатися своєю країною. Треба стати сильними, потужними, зберегти суб'єктність.

Наша країна, я зараз скажу дуже дивні для декого речі, має стати морською державою. До того часу, поки ми не станемо морською державою, ми будемо “степаками”, для цивілізованого світу це вкрай небезпечне явище”, - зауважив секретар РНБО.

Отже, резюмував Данілов, нам треба мати план України, а не займатися Росією.

“Нам треба розуміти план України. У когось він є? В якому стані ми знаходимося? Ви кажете НАТО, Євросоюз? Так це, перш за все, відповідність. Відповідність критеріям, друзі. Давайте почитаємо, які критерії мають бути для того, щоб ми стали членами НАТО.

У нас на сьогоднішній день немає суспільства. Немає політичних партій.

Немає політичної культури. Немає культури сплати податків. Ми починаємо, але не закінчуємо. Жодної речі, яку ми починаємо, не закінчуємо. Взяти хоча б децентралізацію, скільки років пройшло? Кінця краю не видно.

І на останок я хочу сказати одну важливу річ. Громадяни нашої країни мають брати участь в розбудові держави, це спільна робота, а не тільки людей, які знаходяться на київських пагорбах. І це питання номер один”, - зауважив Олексій Данілов.