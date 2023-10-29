На Мальті відбулася третя зустріч радників з питань нацбезпеки та радників із зовнішньої політики

На Мальті 28 жовтня відбулася третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації Формули миру Президента Володимира Зеленського та принципів відновлення миру в Україні, у якій взяли участь представники держав і міжнародних організацій.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Ця зустріч стала логічним продовженням консультацій у відповідному форматі в Копенгагені у червні та в Джидді у серпні.

У третій зустрічі взяли участь дипломати з 66 країн та міжнародних організацій. Зокрема, до неї долучилися делегації багатьох держав Азії, Африки, Латинської Америки. Для порівняння, у попередній зустрічі брали участь 42 делегації. Постійне зростання кількості учасників цього формату свідчить про неухильне посилення міжнародної підтримки принципів, на яких ґрунтується українська Формула миру, представлена Володимиром Зеленським майже рік тому як основа для досягнення стійкого, справедливого та всеосяжного миру.

Керівник Офісу Президента України, голова української делегації на Мальті Андрій Єрмак у виступі подякував кожному присутньому в залі, а також лідерам усіх країн, чиї представники взяли участь у цій зустрічі.

«Ваша присутність тут – свідчення того, що ми однодумці. Ми на одному боці – на боці миру, на боці життя», – сказав він.

За словами Андрія Єрмака, попередні консультації на рівні радників дали змогу сформувати загальне бачення передумов настання миру та безпечного повоєнного устрою світу. А за результатами зустрічей на рівні послів у Києві були напрацьовані конкретні плани реалізації пунктів Формули миру та створені міжнародні робочі групи, які зосередилися на технічних питаннях реалізації пунктів Формули.

Як наголосив керівник Офісу Глави держави, до розробки плану долучаються дедалі більше держав, які поважають міжнародне право та принципи Статуту ООН.

«Та архітектура, яку ми з вами створюємо, може стати рішенням не лише для України. Це буде універсальна структура, яку можна й потрібно буде застосовувати будь-де, де виникне потреба в захисті миру та справедливості», – зазначив Андрій Єрмак.

Під час третьої зустрічі радників на Мальті було розглянуто конкретні напрями Формули мира та напрацювання з їх реалізації. Увагу було зосереджено на п’яти ключових пунктах Формули миру: «Ядерна та радіаційна безпека», «Продовольча безпека», «Енергетична безпека», «Звільнення всіх полонених і депортованих осіб» і «Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку».

Плани щодо кожного з цих питань були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники дипломатичних установ різних країн з усіх регіонів світу. Кожен пункт плану презентували та коментували представники різних держав, а також українські посадовці.

Так, члени міжнародної робочої групи й міністр енергетики України Герман Галущенко презентували план щодо ядерної та радіаційної безпеки, який має на меті повне виведення російського військового та цивільного персоналу, зброї та обладнання з території Запорізької АЕС і передачу контролю над станцією Україні. План передбачає посилення ролі МАГАТЕ в контролі за дотриманням правил експлуатації ядерних установок, визначення технічних умов для безпечного повернення ЗАЕС під контроль України, вивчення механізмів відповідальності за невиконання міжнародно визнаного принципу ядерної безпеки.

Учасники зустрічі також розглянули план реалізації пункту щодо енергетичної безпеки. Серед іншого він передбачає розробку моделі енергетичної стійкості як частини спільної стратегії зменшення ризиків, спрямованої на запобігання порушенням енергетичної безпеки та будь-якій подальшій агресії з використанням енергії як зовнішнього важеля впливу.

Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко спільно з представниками міжнародної робочої групи презентувала план, що передбачає встановлення міжнародних гарантій безпеки для безперебійного постачання продовольства. Для цього запропоновано посилити захист портової та логістичної інфраструктури в Україні, забезпечити розмінування морських шляхів у Чорному морі, необхідних для безпечного судноплавства до українських портів, необхідну підтримку страхування суден і вантажів, що перевозяться в та з морських портів України, тощо.

Крім того, за участю уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця було презентовано план щодо повернення депортованих українських дітей, цивільних заручників і військовополонених. План дій передбачає створення міжнародної моніторингової групи та визначення механізму збору інформації про депортованих дітей, цивільних заручників і військовополонених, отримання доступу до місць їх утримання, додаткові санкції проти Росії та її офіційних осіб за порушення міжнародного гуманітарного права, міжнародний тиск на Росію з метою надання ООН та МКЧХ безперешкодного доступу до українських полонених тощо.

План щодо реалізації пункту про дотримання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку презентували заступник міністра закордонних справ Микола Точицький і народна депутатка Галина Михайлюк. Він має на меті вдосконалення наявних механізмів реалізації базового принципу поваги до територіальної цілісності та суверенітету, закріпленого в Статуті ООН.

Для досягнення цих цілей запропоновано сконцентрувати зусилля на: реформі Ради Безпеки ООН та обмеженні права вето; посиленні ролі Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй шляхом визнання обов’язкової юрисдикції суду в усіх спорах щодо порушень Статуту ООН та забезпечення негайного виконання його рішень; створенні системи раннього попередження про дії, що порушують суверенітет і територіальну цілісність держав.

«Кожна наша зустріч на тлі цієї жахливої війни – свідчення того, що ми стали більш ніж колегами. Ми стали друзями. Я впевнений, що завершення найбільшої війни у Європі з часів Другої світової справедливим, тривалим і всеосяжним миром матиме величезний позитивний вплив на інші вибухонебезпечні конфлікти, які розгортаються у світі. І сьогодні ми даємо новий потужний сигнал усьому людству: ми наближаємо мир. Справедливий, стійкий, тривалий. Для України. Для світу», – резюмував Андрій Єрмак.

До складу української делегації також увійшли заступники керівника Офісу Президента України Ігор Жовква та Андрій Сибіга, радники очільника Офісу Глави держави Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Нагадаємо, у суботу на Мальті стартував третій мирний саміт щодо України. У вечірньому зверненні Володимир Зеленський наголосив, що українська формула миру поступово стає глобальною.