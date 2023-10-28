Тетяна Єгорова-Луценко: Комітет регіонів ЄС продовжуватиме підтримку місцевого самоврядування в Україні

На цьому президент Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко наголосила за підсумками 157 пленарної сесії Комітету регіонів ЄС, що пройшла у Брюсселі в рамках Європейського тижня регіонів та міст 2023.

Виступаючи в дебатах на тему «Підтримка органів місцевого самоврядування в Україні», Тетяна Єгорова-Луценко відзначила, що Україна має отримати статус «попереднього спостерігача» в Комітеті регіонів ЄС і мати можливість участі у засіданнях, а також закликала представників країн ЄС посилити допомогу Україні і активізувати співпрацю муніципалітетів європейських країн з українськими громадами.

«Ми вдячні за підтримку, яку надають Комітет регіонів ЄС, країни Європи Україні. Але для того, щоб ми скоріше виграли цю війну і побороли російський тероризм, саме зараз, допомога має стати ще масштабнішою, а Європа - ще згуртованішою у боротьбі з екзистенційною загрозою, якою, як ми всі розуміємо, є рф. Українці доводять свій європейський вибір щодня, ми боремося не лише за свою країну, ми боремося за майбутнє усієї Європи, - зазначила Тетяна Єгорова-Луценко. - Незважаючи на те, що в Україні триває війна, процес децентралізації ніхто не скасовував. Це є необхідною умовою для подальшого розвитку країни та продовження курсу на євроінтеграцію. Опираючись на найкращі європейські практики, досвід ми продовжуємо працювати. Сподіваємось на подальшу підтримку ЄС у цьому питанні. Україна завжди була, є і буде сильною європейською країною, гідним партнером для Комітету регіонів ЄС і для усього світу».

Тетяна Єгорова-Луценко також відзначила, що саме міста та регіони відіграватимуть ключову роль у відновленні країни.

«Маємо активізувати співробітництво між українськими громадами та муніципалітетами європейських країн. Вдячна європейським партнерам за вже існуючу співпрацю і підтримку», - сказала президент УАРОР.

Також під час зустрічі Тетяни Єгорової-Луценко з Президентом Комітету регіонів ЄС Вашку Алвес Кордейро було обговорено «План підтримки України», задекларований КР. Серед напрямків: - координація роботи Європейського Альянсу регіонів і міст за відбудову України;- надання Україні статусу «попереднього спостерігача» при Комітеті регіонів ЄС;- впровадження навчальних програм для місцевих та регіональних чиновників;- відкриття для України програми Комітету для молодих політиків органів місцевого самоврядування;- впровадження заходів із зміцнення місцевого потенціалу «рівний-рівному»;- створення консультаційного органу для допомоги Україні на шляху вступу до ЄС;-виділення представницького офісу українським містам в Комітеті;- продовження проєкту по відпочинку українських дітей у країнах ЄС;- виділення українським містам представницького офісу у Комітетів регіонів ЄС.

Очільниця УАРОР також подякувала партнерам з ЄС за роботу Європейського альянсу міст та регіонів для відбудови України, який був створений у липні минулого року, а також за організацію відпочинку дітей у літніх таборах європейських країн. Окрім того, Тетяна Єгорова-Луценко відзначила, що важливим внеском у пакет підтримки України від ЄС є ініціатива по створенню Українського фонду на 50 млрд євро.

Європейський тиждень регіонів та міст організований Європейським комітетом регіонів та Генеральним директоратом Європейської Комісії з питань регіональної та міської політики. Для представників з України - це можливість дізнатися про тенденції європейського місцевого та регіонального розвитку: перейняти європейський досвід, кращі практики.Для сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування створений Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України. Засідання за участі керівництва Офісу Президента, представників міністерств і відомств, присвячене проблемним питанням Харківщини, пройшло у вересні.

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