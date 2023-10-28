Міністри оборони України та США провели телефонну розмову

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефону розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим.
Про це повідомила пресслужба Пентагону.
Зазначається, що сторони обговорили поточну безпекову допомогу США Україні в умовах російської агресії.
Також йшлось про плани щодо наступного засідання Контактної групи з питань оборони України.
Ллойд Остін і Рустем Умєров також обговорили останні події на місцях в Україні.
Нагадаємо, на початку жовтня Пентагон заявив, що має достатньо фінансових повноважень, аби деякий час задовольняти потреби України.