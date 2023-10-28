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Міністри оборони України та США провели телефонну розмову

Сторони обговорили поточну безпекову допомогу США Україні в умовах російської агресії. 

Міністри оборони України та США провели телефонну розмову
Ілюстративне фото
Фото: Рустем Умєров

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефону розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Зазначається, що сторони обговорили поточну безпекову допомогу США Україні в умовах російської агресії.

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Також йшлось про плани щодо наступного засідання Контактної групи з питань оборони України.

Ллойд Остін і Рустем Умєров також обговорили останні події на місцях в Україні.

Нагадаємо, на початку жовтня Пентагон заявив, що має достатньо фінансових повноважень, аби деякий час задовольняти потреби України.

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