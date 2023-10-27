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Байден зустрівся з міністром закордонних справ КНР Ван І

Джо Байден підкреслив, що США і Китай повинні працювати разом для вирішення глобальних викликів.

Байден зустрівся з міністром закордонних справ КНР Ван І
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден сьогодні зустрівся з директором Управління Комісії у закордонних справах Китайської Народної Республіки та міністром закордонних справ Ван І.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

“Президент підкреслив, що Сполученим Штатам і Китаю необхідно відповідально керувати конкуренцією у відносинах і підтримувати відкриті лінії зв'язку”, - йдеться у повідомленні. 

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Також Байден підкреслив, що США і Китай повинні працювати разом для вирішення глобальних викликів.

Президент США висловив співчуття з приводу смерті колишнього прем'єр-міністра Лі Кецяна.

Раніше голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий співпрацювати зі Сполученими Штатами на принципах взаємної поваги й мирного співіснування, аби "відповісти на глобальні виклики".

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