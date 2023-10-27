НАЗК внесло італійський концерн Camozzi до списку спонсорів війни

Компанія продовжує вести бізнес у Росії і на території тимчасово окупованого Криму.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло італійську групу компаній Camozzi до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Італійську групу компаній Camozzi внесено до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення було прийнято через те, що компанія продовжує вести бізнес у Росії, співпрацює з російським військово-промисловим комплексом та її завод продовжує працювати на території тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Camozzi Group – міжнародний італійський концерн з виробництва пневмоапаратури та пневмообладнання, пневмосистем і пневмоавтоматики. Компанія є одним зі світових лідерів у цій галузі. Вона представлена у 78 країнах світу, зокрема і в Росії. Заводи Camozzi не припинили свою діяльність після того, як Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну.

У НАЗК зазначили, що пневматичне обладнання є важливою складовою багатьох галузей промисловості, оскільки воно допомагає в автоматизації робочих процесів. Клієнтами Camozzi в РФ є саме заводи ВПК агресора, продукція яких активно використовується у війні проти України: ВАТ «Ижорские заводы»; ВАТ «Коломенський завод»; ВАТ «Силовые машины»; ВАТ «НПК «Уралвагонзавод»; холдинг «ПетрозаводскМаш».

Крім того, італійська Camozzi Group співпрацює з підсанкційним AT «Тихвинский вагоностроительный завод» та АТ «Челябинский цинковый завод», який контролюється підсанкційними російськими олігархами Іскандаром Махмудовим та Андрієм Бокаревим.

Відомо, що попри російську окупацію, досі працює «Механосборочный завод Камоцци Пневматика» в місті Сімферополь.

В Росії Camozzi працює через ТОВ «Камоцци Пневматика», має 32 відділення, 500 співробітників та 80 000 підприємств-клієнтів. Крім сплати податків до держбюджету держави-терориста, компанія надає робочі місця росіянам, підтримуючи таким чином російську економіку та рівень зайнятості населення.

В Україні Camozzi Group теж представлена. Зокрема, в переліку засновників юридичної компанії Camozzi в Україні залишається громадянин росії Алексей Кістиченко, який наразі очолює російське представництво Camozzi.

Нагадаємо, раніше НАЗК понувало запровадити санкції проти низки дочірніх сервісів "Яндекс".