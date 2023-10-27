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Опитування в Ізраїлі: 49% респондентів проти негайного наземного вторгнення в Газу

Вони вважають, що варто почекати через питання заручників.

Опитування в Ізраїлі: 49% респондентів проти негайного наземного вторгнення в Газу
Фото: EPA/UPG

Майже половина ізраїльтян хочуть утриматися від будь-якого вторгнення до Сектору Гази. Такими є результати опитування опублікованому в газеті “Маарів”, пише Reuters.

На питання, чи слід військовим негайно перейти до великомасштабного наземного наступу, 29% ізраїльтян погодилися, тоді як 49% відповіли, що “було б краще почекати”, а 22% не визначилися.

Результати контрастують із результатами опитування від 19 жовтня, яке показало, що 65% підтримують великий наземний наступ.

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Газета зазначає, що, найімовірніше причиною такої зміни думки є питання заручників, яке є зараз найважливішим у політичному порядку денному. 

“Маарів” опитала репрезентативну вибірку із 522 дорослих ізраїльтян. Похибка становила 4,3%.

Нагадаємо, ХАМАС звільнив чотирьох заручників за останній тиждень на тлі зусиль регіональних країн-посередників. Терористи повідомляють, що внаслідок ізраїльських ударів по сектору Гази загинуло близько 50 заручників. 

Вчора ізраїльська армія заявила, що терористи ХАМАСу досі утримують у заручниках у секторі Гази 224 людини. 

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