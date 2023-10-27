На півдні Мексики ураган “Отіс” забрав життя щонайменше 27 осіб. Про це пише Reuters з посиланням на уряд країни.
Потужний шторм 5-ої категорії пронісся зі швидкістю вітру 266 км/год. Він зійшов на пляжний курорт Акапулько, завдавши шкоди на мільярди доларів.
Негода затопила вулиці та автомобілі, знесла дахи з будинків і готелів, перекривши комунікації, дороги та повітряний доступ. “Отіс” був настільки потужним, що виривав великі дерева з корінням, розкидаючи сміття у всьому місті. Він затопив лікарні, сотні пацієнтів довелося евакуювати в безпечніші райони.
Четверо людей досі вважаються зниклими безвісти.
“Те, що зазнав Акапулько, було справді катастрофічним”, − сказав президент Андрес Мануель Лопес Обрадор на пресконференції в Мехіко.
Уряд оголосив надзвичайний стан у регіоні. Низка мексиканських ЗМІ опублікувала відео мародерства в Акапулько.
Нагадаємо, щонайменше 23 людини загинули унаслідок прориву дамби в столиці африканської країни Камерун на початку жовтня.