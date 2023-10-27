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У Мексиці ураган Отіс вбив 27 осіб, завдавши збитків на мільярди доларів

Шторм зніс в Акапулько дахи з будинків і готелів, затопив автомобілі, перекривши комунікації, дороги та повітряний доступ.

У Мексиці ураган Отіс вбив 27 осіб, завдавши збитків на мільярди доларів
Фото: EPA/UPG

На півдні Мексики ураган “Отіс” забрав життя щонайменше 27 осіб. Про це пише Reuters з посиланням на уряд країни.

Потужний шторм 5-ої категорії пронісся зі швидкістю вітру 266 км/год. Він зійшов на пляжний курорт Акапулько, завдавши шкоди на мільярди доларів. 

Негода затопила вулиці та автомобілі, знесла дахи з будинків і готелів, перекривши комунікації, дороги та повітряний доступ. “Отіс” був настільки потужним, що виривав великі дерева з корінням, розкидаючи сміття у всьому місті. Він затопив лікарні, сотні пацієнтів довелося евакуювати в безпечніші райони.

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Четверо людей досі вважаються зниклими безвісти.

“Те, що зазнав Акапулько, було справді катастрофічним”, − сказав президент Андрес Мануель Лопес Обрадор на пресконференції в Мехіко.

Уряд оголосив надзвичайний стан у регіоні. Низка мексиканських ЗМІ опублікувала відео мародерства в Акапулько.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, щонайменше 23 людини загинули унаслідок прориву дамби в столиці африканської країни Камерун на початку жовтня.

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