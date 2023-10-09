Унаслідок прориву дамби у Камеруні загинуло щонайменше 23 людини

Щонайменше 23 людини загинули унаслідок прориву дамби в столиці африканської країни Камерун, пише Reuters з посиланням на армію.

Вчора в Яунде після проливних дощів хвиля води прорвала греблю.

Дамба часів колоніальної епохи зруйнувалася близько 16:00 за місцевим часом у неділю, випустивши воду з невеликого озера.

У понеділок вранці жителі та рятувальники розбирали уламки деревини, вирваних бананових дерев і гофрокартону.

Журналіст Reuters на місці події повідомив, що знайдено щонайменше п'ять тіл, а 30 будинків зруйновано.

Нагадаємо, у вересні катастрофічна повінь знищила майже чверть лівійського міста Дерна. Унаслідок обвалу двох дамб над річкою Ваді на тлі шторму Данієль загинуло щонайменше 11 тисяч мешканців міста.