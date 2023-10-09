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Пекін розпочав виробництво новітньої безшумної субмарини з російською технологією

За підводним човном буде дуже важко стежити.

Пекін розпочав виробництво новітньої безшумної субмарини з російською технологією
Фото: ilitarytoday.com

Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів, пише Reuters з посиланням на дослідження, опубліковані Китайським інститутом морських досліджень Військово-морського коледжу США.

Очікується, що США та союзники вперше матимуть проблеми з відстеженням субмарин Пекіна.

Прогнозується, що вже до кінця десятиріччя Китай введе в експлуатацію підводний човен з балістичними ракетами “Тип 096”. Судно буде безшумним, частково завдячуючи російській технології, і за ними буде набагато важче стежити. 

На думку семи аналітиків і трьох військових аташе, що базуються в Азії, цей висновок є вірогідним.

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“Тип 096 стане кошмаром. Їх буде дуже, дуже важко виявити”, − сказав один із дослідників, підводник у відставці та аналітик військово-морської технічної розвідки Крістофер Карлсон.

Пентагон заявив у листопаді, що Китай регулярно відправляє повністю озброєні патрулі ядерного стримування на своїх старих катерах “типу 094” з острова Хайнань у Південнокитайському морі, аналогічно патрулям США, Великобританії, Росії та Франції.

Але ці сумбарини, озброєними найдосконалішими китайськими ракетами JL-3, що запускаються з підводних човнів, вважаються відносно шумнии, що є серйозним недоліком для військових підводних човнів.

Аналітики зазначають, що за параметрами малопомітності, сенсорів та озброєння підводний човен типу 096 конкуруватиме з сучасними російськими підводними човнами. Цей “стрибок можливостей” матиме значні наслідки для США та їхніх союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, у вересні Північна Корея спустила на воду новий підводний човен, який нібито може задавати тактичних ядерних атак. Підводний човен, ймовірно, має 10 труб для ракет і є модернізованим радянським катером класу Romeo. Єдина актуальна субмарина Північної Кореї для ракетних ударів може випускати лише одну балістичну ракету.

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