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Американська армія закликає Конгрес схвалити додаткове фінансування для підтримки Ізраїля і України

Армія США все ще перебуває на “ранніх стадіях” розгляду запитів Ізраїля про підтримку.

Американська армія закликає Конгрес схвалити додаткове фінансування для підтримки Ізраїля і України
Фото: EPA/UPG

Армія США чекає на схвалення Конгресом додаткового фінансування для виробництва та придбання боєприпасів.

Про це повідомляє Reuters.

Армія США заявила, що Конгресу потрібно буде схвалити додаткове фінансування, щоб гарантувати, що плани Пентагону з виробництва та придбання боєприпасів зможуть одночасно задовольнити потреби як Ізраїлю, так і України.

“Одна річ, яка дійсно важлива з точки зору боєприпасів, зокрема, і нашої здатності підтримувати як потенційно ізраїльтян, так і українців одночасно, це додаткове фінансування від Конгресу, щоб мати можливість збільшити наші можливості, з точки зору нашої здатності розширювати виробництво, а потім також заплатити за самі боєприпаси", - сказала міністр армії Крістін Вормут.

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Вона наголосила, що армія все ще перебуває на “ранніх стадіях” розгляду запитів Ізраїлю про підтримку. Зокрема, вирішується, чи вплине надання такої допомоги на військову готовність США. 

В свою чергу, начальник штабу армії генерал Ренді Джордж висловив впевненість, що США зможуть надати Ізраїлю те, про що ті просили.

Нагадаємо, Пентагон наказав ударній авіаносній групі “Форд” вирушити до Східного Середземномор'я, щоб бути готовою надати допомогу Ізраїлю. Військовий корабель “США Джеральд Р. Форд” і його близько 5 тис. моряків і палуба бойових літаків супроводжуватимуться крейсерами та есмінцями в демонстрації сили.

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