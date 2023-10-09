ЦАХАЛ завдає ударів по Лівану

Дим після обстрілу Палестинської вежі в місті Газа, 7 жовтня 2023 року.

У понеділок на територію Ізраїлю з боку Лівану проникла група бойовиків. Сили оборони завдали ударів вертольотами. Про це поінформували на сторінці ЦАХАЛу в соцмережі X.

"Надійшло повідомлення про проникнення кількох підозрюваних на територію Ізраїлю з території Лівану", — повідомили військові.

Ізраїльським силам оборони вдалося знищити частину бойовиків. Також ЦАХАЛ почав завдавати ударів у відповідь по території Лівану.

"Бойові гелікоптери ЦАХАЛу зараз атакують територію Лівану", – повідомила армія оборони.

Наразі відомо, що спостережну вежу Хезболли знищено.

Внаслідок нападу ХАМАСу, який стався 7 жовтня, та подальших бойових дій відомо про 800 загиблих жителів Ізраїлю. Також вчора стало відомо про загибель двох українок.