Ціни на нафту зросли після нападу ХАМАСу на Ізраїль

Хоча роль Ізраїлю у світовому постачанні нафти незначна, конфлікт загрожує вплинути як на США, так і Іран.

Ціни на нафту зросли після несподіваної атаки ХАМАСу на Ізраїль, призвівши до відновлення нестабільності на Близькому Сході.

Про це пише Bloomberg.

Американські ф’ючерси зросли на 5,4% у Нью-Йорку, перевищивши 87 доларів за барель.

Хоча роль Ізраїлю у світовому постачанні нафти незначна, конфлікт загрожує вплинути як на США, так і Іран. Останній став основним джерелом додаткової сирої нафти цього року, пом'якшивши ринки, які в іншому випадку були б жорсткішими. Посилення американських санкцій проти Тегерана може обмежити це постачання.

Будь-які дії проти Ірану − на тлі повідомлень про те, що він допоміг спланувати атаки − може поставити під загрозу прохід суден через Ормузьку протоку. Це життєво важливий канал, по якому транспортується значна частина світової сирої нафти і який іранський уряд раніше погрожував закрити. У понеділок Іран заперечив свою причетність до нападів.

“На цьому етапі цінова реакція, яку ви бачили, є цілком зрозумілою та пропорційною”, − сказав керівник товарної стратегії Macquarie Group Маркус Гарві. Він додав, що суттєвих зривів не очікується.

Сплеск після атак посилив нестабільність на ринку, який спостерігав значні коливання протягом останнього місяця. Наприкінці вересня ціна Brent була на шляху до зростання до 100 доларів за барель, оскільки скорочення з боку Саудівської Аравії та Росії спричинили напруження на ринку. Минулого тижня ціна різко впала на тлі занепокоєння щодо споживання та фінансових потоків.

Нагадаємо, The Guardian написав, що завдяки тіньовому флоту танкерів експорт нафти з Ірану в серпні досяг пʼятирічного максимуму. Часто іранську, як і іншу підсанкційну нафту, перевозять на старих танкерах, які загрожують довкіллю і життю екіпажів.