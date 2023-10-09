Нищівна атака ХАМАСу стала приголомшливим провалом розвідки Ізраїлю, − New York Times

Жодна з ізраїльських розвідувальних служб не мала конкретних попереджень про те, що бойовики готують складну атаку.

Нищівна раптова атака палестинського терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль стала приголомшливим провалом розвідки Тель-Авіву.

Про це пише The New York Times.

Це включає “непомічені попередження, низький рівень протиракетного захисту і повільну відповідь очевидно непідготовлених військових сил”, заявили колишні та нинішні офіційні особи США.

Американські посадовці заявили, що ХАМАС досяг повної тактичної несподіванки, наслідком якої стала загибель щонайменше 700 ізраїльтян. Палестинське бойове угруповання послало сотні бійців крізь зламані стіни, які проривалися за допомогою бульдозерів, а потім вбивали мирних жителів і солдатів під час стрілянини, яка тривала годинами.

За словами представника ізраїльської оборони та американських чиновників, жодна з ізраїльських розвідувальних служб не мала конкретних попереджень про те, що ХАМАС готує складну атаку, яка потребувала скоординованих наземних, повітряних і морських ударів. Хоча напад також здивував багато західних спецслужб, вони не відстежують діяльність ХАМАС так уважно, як це роблять Ізраїль чи Єгипет.

Успіх вразив американських чиновників, які мають досвід роботи в регіоні. Протягом багатьох років Ізраїль створив мережу електронних перехоплювачів, датчиків і людей-інформаторів у всій Газі, яка становить приблизно половину площі п’яти районів Нью-Йорка. Ізраїль та його сусіди в минулому інвестували значні кошти в спроби відстеження та блокування мереж ХАМАС, часто перехоплюючи постачання компонентів ракет.

Цей минулий успіх зробив ще більш актуальними низку питань щодо невдачі Ізраїлю в суботу.

“Чому ізраїльська система протиракетної оборони “Залізний купол”, якій уже десяток років, була, очевидно, "приголомшена" шквалом недорогих, але смертоносних ракет на початку атаки? Як ХАМАСу вдалося накопочити такий великий арсенал ракет, а ізраїльська розвідка цього не виявила. Чи був Ізраїль занадто зосереджений на загрозах з боку Хезболли та Західного берега, а не на військових і розвідувальних ресурсах у Газі? І чому так багато ізраїльських військ були у відпустці або віддалені від південного кордону, що дозволило ХАМАСу захопити ізраїльські військові бази поблизу Гази?”, − зазначає видання.

NYT пише, що відповіді на ці запитання можуть вплинути на репутацію військових і розвідувальних служб Ізраїлю, а також на політичне майбутнє прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

“ХАМАС кинув виклик самій фундаментальній концепції ізраїльського стримування. ЇЇ можна відновити лише за допомогою надзвичайного, шокуючого насильства. І це тільки починається”, − сказав генерал морської піхоти у відставці та колишній головний американський командир на Близькому Сході Кеннет Ф. Маккензі.

Газета зазначає, що питання про те, що пішло не так, можуть увійти в історію поряд з іншими схожими невдачами. Найвідоміший такий інцидент в історії Ізраїлю стався 50 років тому під час Війни Судного дня. Інші порівняли цю несподіванку з Тетським наступом під час війни у В'єтнамі або навіть атаками 11 вересня 2001 року.

Нагадаємо, представник армії Ізраїлю, генерал Даніель Хагарі заявив, що до ізраїльських військових виникло багато складних питань, розслідування щодо яких буде вже після війни.