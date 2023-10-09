Прем’єрка Данії закликала НАТО не "втомлюватись" від війни в Україні

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала країни Північноатлантичного альянсу залишатися поруч з Україною у її протистоянні російській агресії.

Про це вона заявила у понеділок під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО у Копенгагені, передає Укрінформ із посиланням на The Guardian.

"Ми повинні бути з Україною до кінця. Ніхто з нас не може стверджувати, що втомився від війни, поки Україна продовжує невтомну боротьбу. Давайте вирішимо, що втоми від війни не буде в нашій трансатлантичній спільноті", – сказала Фредеріксен.

Вона також заявила, що російський президент Володимир Путін прорахувався, вважаючи, що слова підтримки України з боку НАТО "залишаться лише словами".

"Українські солдати воюють нашою зброєю, нашими танками, нашими ракетами, і незабаром Україна також літатиме на наших F-16", - наголосила Фредеріксен.

Вона закликала представників інших країн Альянсу розширити коаліцію, яка постачатиме винищувачі Україні та забезпечує необхідну підготовку пілотів.

Нагадаємо, що Данія надасть Україні 19 винищувачів F-16. Також у вересні повідомлялося, що Данія виділяє Україні військову допомогу на 5,8 мільярда крон.