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Прем’єрка Данії закликала НАТО не "втомлюватись" від війни в Україні

Метте Фредеріксен закликала представників Альянсу розширити коаліцію, яка постачатиме Україні винищувачі F-16.

Прем’єрка Данії закликала НАТО не "втомлюватись" від війни в Україні
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала країни Північноатлантичного альянсу залишатися поруч з Україною у її протистоянні російській агресії.

Про це вона заявила у понеділок під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО у Копенгагені, передає Укрінформ із посиланням на The Guardian.

"Ми повинні бути з Україною до кінця. Ніхто з нас не може стверджувати, що втомився від війни, поки Україна продовжує невтомну боротьбу. Давайте вирішимо, що втоми від війни не буде в нашій трансатлантичній спільноті", – сказала Фредеріксен.

Вона також заявила, що російський президент Володимир Путін прорахувався, вважаючи, що слова підтримки України з боку НАТО "залишаться лише словами".

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"Українські солдати воюють нашою зброєю, нашими танками, нашими ракетами, і незабаром Україна також літатиме на наших F-16", - наголосила Фредеріксен.

Вона закликала представників інших країн Альянсу розширити коаліцію, яка постачатиме винищувачі Україні та забезпечує необхідну підготовку пілотів.

Нагадаємо, що Данія надасть Україні 19 винищувачів F-16. Також у вересні повідомлялося, що Данія виділяє Україні військову допомогу на 5,8 мільярда крон.

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