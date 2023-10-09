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У Барселоні пройшли масові протести проти аміністії для каталонських сепаратистів

Сепаратисти можуть підтримати новий уряд на чолі з соціалістами, якщо їм натомість запропонують амністію.

У Барселоні пройшли масові протести проти аміністії для каталонських сепаратистів
Фото: EPA/UPG

У Барселоні десятки тисяч людей взяли участь у протесті проти рішення Соціалістичної партії розглянути можливість амністії для каталонських сепаратистів.

Про це пише The Guardian.

Вчорашню демонстрацію організувала група, яка виступає проти незалежності регіону Societat Civil Catalana. Протест скликали після того, як каталонські сепаратистські партії заявили, що вони можуть підтримати новий уряд на чолі з соціалістами після безрезультатних загальних виборів у липні, якщо їм натомість запропонують амністію.

Попри те, що консервативна Народна партія фінішувала першою на виборах, вона не отримала парламентську більшість і не змогла заручитися підтримкою депутатів для формування уряду наприкінці вересня.

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Іспанська соціалістична робітнича партія (PSOE), очолювана виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Педро Санчесом, тепер має благословення короля Феліпе на спробу сформувати уряд, але зможе зробити це лише за допомогою голосів жорсткої партії Junts (Разом для Каталонії), яка виступає за незалежність. Її очолює колишній регіональний президент Каталонії Карлес Пучдемон.

Пучдемон втік з Іспанії шість років тому, щоб уникнути арешту через його роль в організації спроби відокремлення регіону. Він є одним із сотень каталонських активістів, яких викликають до іспанських судів. Опозиційні політики стверджують, що готовність Санчеса до амністії є ще одним доказом його надмірної залежності від каталонських сепаратистських партій і “цинічної рішучості залишитися на посаді”.

За оцінками організаторів, у марші взяли участь 300 000 осіб, тоді як поліція Барселони заявила про 50 000 людей.  Аналогічний марш у Мадриді минулого місяця зібрав близько 40 тисяч людей.

Фото: EPA/UPG

Сальвадор Ілла, лідер каталонського відділення Соціалістичної партії, заявив, що протест лише підвищив напругу та посилив політичну поляризацію. Регіональний президент Каталонії Пере Арагонес, який виступає за незалежність регіону, назвав недільний протест провалом правих і ультраправих і сказав, що це призведе лише до посилення поштовху до відокремлення.

Санчес, тим часом, наполягає на тому, що будь-який крок, який він зробить, відповідатиме конституції та “загальним інтересам”. Він також стверджує, що його рішення два роки тому помилувати дев'ятьох лідерів незалежності Каталонії допомогло заспокоїти ситуацію.

У лідера PSOE є час до 27 листопада, щоб висунути свою кандидатуру перед депутатами на чергових дебатах та голосуванні. Якщо він зазнає невдачі, парламент розпустять, а Іспанія повернеться до виборчих дільниць у середині січня на шості загальні вибори за дев'ять років.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 1 жовтня 2017 року на референдумі за незалежність проголосували 90,18% каталонців, проти - 7,83%. Явка становила 43,03% (2,87 млн осіб). Влада Іспанії визнала його незаконним, а декларацію про незалежність Каталонії, оголошену після референдуму, анулювала.

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