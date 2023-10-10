Reuters: США вважають Іран співучасником нападу на Ізраїль

"Іран протягом тривалого часу підтримує ХАМАС та інші терористичні мережі в усьому регіоні".

США не мають жодних розвідданих або доказів, які вказують на те, що Іран на пряму бере участь в атаках на Ізраїль. Однак Сполучені Штати вважають, що Іран є співучасником нападу, який здійснило палестинське угрупування ХАМАС.

Про це пише Reuters з посиланням на речника Білого дому Джона Кірбі.

За його словами, "Іран протягом тривалого часу підтримує ХАМАС та інші терористичні мережі в усьому регіоні, надаючи ресурси".

"І тому в цьому відношенні, очевидно, Іран є співучасником, але з точки зору конкретних доказів щодо такого роду атак, ні, у нас немає нічого", – сказав Кірбі.

Нагадаємо, вчора представництво Ірану в ООН заявило, що Тегеран не причетний до нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль. Однак в заяві зазначається, що "рішучі заходи, вжиті Палестиною, являють собою цілком законний захист від семи десятиліть репресивної окупації та жахливих злочинів, скоєних незаконним сіоністським режимом”.

Станом на понеділок, 9 вересня, було відомо про 800 загиблих жителів Ізраїлю внаслідок нападу ХАМАСу та подальших бойових дій. У лікарнях перебували 2 506 постраждалих, стан 23 людей був важким.