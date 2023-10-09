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Унаслідок нападу ХАМАСу загинули близько 800 ізраїльтян

Госпіталізували 2 506 постраждалих.

Унаслідок нападу ХАМАСу загинули близько 800 ізраїльтян
Поліцейська дільниця у місті Сдерот
Фото: https://twitter.com/DivyaSoti

Станом на зараз відомо про 800 загиблих жителів Ізраїлю внаслідок нападу ХАМАСу, який стався 7 жовтня, та подальших бойових дій.

Про це пише The Times of Israel.

За інформацією Міністерства оборони здоров’я, у лікарні доставлено 2 506 постраждалих. 23 людини перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїля із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.

Світові лідери засудили атаку ХАМАС на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїля висловили в Європейському Союзі та Україні.

Уряд Ізраїлю 8 жовтня підтримав запровадження воєнного стану в країні.

8 жовтня стало відомо, що через бої в Ізраїлі загинули дві громадянки України.

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