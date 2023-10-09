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Американка отримала економічного “нобеля” за дослідження про нерівність в оплаті праці чоловіків і жінок

Професорка Клаудія Голдін стала третьою жінкою-лауреаткою цієї премії.

Американка отримала економічного “нобеля” за дослідження про нерівність в оплаті праці чоловіків і жінок
Фото: EPA/UPG

Американська професорка Клаудія Голдін отримала Нобелівську премію з економіки 2023 року за її роботу з дослідження нерівності в оплаті праці чоловіків і жінок. Ця премія не входить до традиційних “нобелів”.

Про це повідомила Шведська королівська академія наук.

Нагорода, офіційно відома як “Премія Sveriges Riksbank з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля”, є останньою з цьогорічної серії Нобелівських премій. Вона була заснована у 1968 році Банком Швеції, який її й фінансує. Премія передбачає виплату 11 мільйонів шведських крон або майже 1 мільйона доларів.

Голдін у 1990 році стала першою жінкою, яка працювала на факультеті економіки Гарвардського університету. Вона також є лише третьою жінкою, яка отримала Нобелівську премію з економіки.

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Клаудія Голдін вивчила архіви та зібрала дані зі США за більш ніж 200 років, що дозволило їй продемонструвати, як і чому гендерні відмінності у доходах та рівні зайнятості змінилися з часом.

Науковиця показала, що участь жінок на ринку праці не мала тенденції до зростання протягом усього цього періоду. 

“Участь заміжніх жінок зменшилася з переходом від аграрного до індустріального суспільства на початку ХІХ століття, але потім почала збільшуватися зі зростанням сектору послуг на початку ХХ століття. Голдін пояснила цю закономірність результатом структурних змін та розвитку соціальних норм, що стосуються обов'язків жінок щодо дому та сім'ї”, − йдеться у пресрелізі академії.

Протягом 20-го століття рівень освіти жінок постійно підвищувався, і в більшості країн з високим рівнем доходу він зараз значно вищий, ніж у чоловіків. Голдін продемонструвала, що доступ до протизаплідних пігулок відіграв важливу роль у прискоренні цих революційних змін, пропонуючи нові можливості для планування кар'єри.

Нагадаємо, цього року Нобелівські премії отримали науковці за відкриття технології для вакцини проти COVID-19, атомні знімки та “квантові точки”, а також норвезький драматург та іранська правозахисниця

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