Американка отримала економічного “нобеля” за дослідження про нерівність в оплаті праці чоловіків і жінок

Американська професорка Клаудія Голдін отримала Нобелівську премію з економіки 2023 року за її роботу з дослідження нерівності в оплаті праці чоловіків і жінок. Ця премія не входить до традиційних “нобелів”.

Про це повідомила Шведська королівська академія наук.

Нагорода, офіційно відома як “Премія Sveriges Riksbank з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля”, є останньою з цьогорічної серії Нобелівських премій. Вона була заснована у 1968 році Банком Швеції, який її й фінансує. Премія передбачає виплату 11 мільйонів шведських крон або майже 1 мільйона доларів.

Голдін у 1990 році стала першою жінкою, яка працювала на факультеті економіки Гарвардського університету. Вона також є лише третьою жінкою, яка отримала Нобелівську премію з економіки.

Клаудія Голдін вивчила архіви та зібрала дані зі США за більш ніж 200 років, що дозволило їй продемонструвати, як і чому гендерні відмінності у доходах та рівні зайнятості змінилися з часом.

Науковиця показала, що участь жінок на ринку праці не мала тенденції до зростання протягом усього цього періоду.

“Участь заміжніх жінок зменшилася з переходом від аграрного до індустріального суспільства на початку ХІХ століття, але потім почала збільшуватися зі зростанням сектору послуг на початку ХХ століття. Голдін пояснила цю закономірність результатом структурних змін та розвитку соціальних норм, що стосуються обов'язків жінок щодо дому та сім'ї”, − йдеться у пресрелізі академії.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023

Протягом 20-го століття рівень освіти жінок постійно підвищувався, і в більшості країн з високим рівнем доходу він зараз значно вищий, ніж у чоловіків. Голдін продемонструвала, що доступ до протизаплідних пігулок відіграв важливу роль у прискоренні цих революційних змін, пропонуючи нові можливості для планування кар'єри.

Family photo! 📷



Our new economic sciences laureate Claudia Goldin woke up the whole family after getting a very exciting phone call from Stockholm.



Here she is with her husband, Lawrence, and dog, Pika.



Send your congratulations to our latest laureate. pic.twitter.com/EF8Sqk42SL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023

Нагадаємо, цього року Нобелівські премії отримали науковці за відкриття технології для вакцини проти COVID-19, атомні знімки та “квантові точки”, а також норвезький драматург та іранська правозахисниця.