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В ООН нагадали Ізраїлю про “зобов'язання не шкодити цивільному населенню”

“Облоги”, які ставлять під загрозу життя мирних жителів, заборонені міжнародним правом.

В ООН нагадали Ізраїлю про “зобов'язання не шкодити цивільному населенню”
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк
Фото: ЕРА/UPG

Ізраїль завдав ударів по житлових будинках, зокрема блоках багатоповерхівок, а також школах і будівлях ООН у всій Газі, що призвело до жертв серед цивільного населення.

Про це заявив у вівторок Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, посилаючись на інформацію, зібрану його офісом, пише Reuters.

“Міжнародне гуманітарне право є чітким: зобов’язання постійно піклуватися про збереження цивільного населення та цивільних об’єктів залишається чинним під час атак”, – сказав він.

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У відповідь на заяву міністра оборони Ізраїлю Йова Галланта про посилення блокади сектора Гази Тюрк заявив, що “облоги”, які ставлять під загрозу життя мирних жителів, заборонені міжнародним правом.

Нагадаємо, Вчора Галлант віддав наказ про повну блокаду сектору Гази

Збройні сили Ізраїлю заявили, що близько 1 500 тіл бойовиків ХАМАСу були знайдені на території країни. Раніше Ізраїль повідомляв про 900 загиблих солдатів і мирних жителів, а палестинська влада повідомила про близько 700 загиблих у Газі та на Західному березі.

Ізраїль уночі вразив понад 200 цілей терористів у Газі. Військові радять усім, хто може, виїхати до Єгипту.

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