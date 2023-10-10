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Іран роками фінансував та навчав бойовиків ХАМАС, – речниця Сил оборони Ізраїлю

Проте наразі немає інформації про те, що напад на Ізраїль 7 жовтня відбувся на замовлення Ірану.

Іран роками фінансував та навчав бойовиків ХАМАС, – речниця Сил оборони Ізраїлю
Фото: EPA/UPG

Спеціалісти з Ірану роками проводили військові навчання для бойовиків терористичної організації ХАМАС.

Про це заявила речниця Сил оборони Ізраїлю Маша Міхельсон, пише Укрінформ.

"Ми знаємо, що Іран замішаний у подіях в Газі вже кілька років. Тегеран передусім ділиться з ними (бойовиками ХАМАСу – ред.) своїми знаннями та багато чому їх навчає. Також вони забезпечують їх дуже серйозним фінансуванням", – зазначила речниця.

Однак вона додала, що на даний момент відсутні підтверджені дані про те, що атака бойовиків ХАМАС на Ізраїль минулої суботи була "замовленням Ірану".

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Нагадаємо, за словами речника Білого Дому Джона Кірбі, Сполучені Штати вважають, що Іран є співучасником нападу, який здійснило палестинське угрупування ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

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