Іран роками фінансував та навчав бойовиків ХАМАС, – речниця Сил оборони Ізраїлю

Проте наразі немає інформації про те, що напад на Ізраїль 7 жовтня відбувся на замовлення Ірану.

Спеціалісти з Ірану роками проводили військові навчання для бойовиків терористичної організації ХАМАС.

Про це заявила речниця Сил оборони Ізраїлю Маша Міхельсон, пише Укрінформ.

"Ми знаємо, що Іран замішаний у подіях в Газі вже кілька років. Тегеран передусім ділиться з ними (бойовиками ХАМАСу – ред.) своїми знаннями та багато чому їх навчає. Також вони забезпечують їх дуже серйозним фінансуванням", – зазначила речниця.

Однак вона додала, що на даний момент відсутні підтверджені дані про те, що атака бойовиків ХАМАС на Ізраїль минулої суботи була "замовленням Ірану".

Нагадаємо, за словами речника Білого Дому Джона Кірбі, Сполучені Штати вважають, що Іран є співучасником нападу, який здійснило палестинське угрупування ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.