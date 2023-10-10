Головне за ніч та ранок вівторка, 10 жовтня: 27 знищених "шахедів" на півдні, 15 відбитих атак противника на Донеччині

Нічний наліт "шахедів" з півдня, 39 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, ворожі обстріли, Зеленський в Румунії, події на Близькому Сході.

На Херсонщині внаслідок ворожих ударів загинули з десяток корів

Уночі сили ППО знищили 27 "шахедів", якими ворог атакував південь України.

Цієї ночі російські окупаційні війська атакували південь України 36 ударними БпЛА типу "Shahed". Пуски здійснювались із мису Чауда (окупований Крим).

Сили та засоби Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищили 27 "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Уночі 10 жовтня ворог упродовж трьох годин атакував Одеську область ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 23 "Шахеди", повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, є влучання по логістичній інфраструктурі. Люди не постраждали. "Вкотре закликаю населення Одещини реагувати на повітряну тривогу та при небезпеці перебувати в укриттях", – зазначив очільник ОВА.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 39 бойових зіткнень. Росіяни здійснили понад 15 невдалих атак в районі Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

Загалом ворог завдав ракетного та 63 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 10 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що впродовж минулої доби, 9 жовтня, Збройні сили знищили близько 450 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати ворога склали близько 283 080 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Зранку 10 жовтня росіяни завдали ракетного удару (ймовірно, зі ЗРК С-300) по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.

Унаслідок атаки поранення дістали троє людей - дві жінки 45 років та 34-річний чоловік.

Сьогодні, 10 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Румунії.

“Бухарест, Румунія. Офіційний візит до наших добрих сусідів, які підтримали нас у найскрутнішу мить, і чия підтримка з часом лише зростає. Буду радий бачити пана Президента Румунії Клауса Йоханніса – у нас великий спектр тем для переговорів”, - йдеться в повідомленні пресслужби глави держави.

“Ми вже налагодили співпрацю, яка підтримує стабільність багатьох інших народів, і можемо її ще розширити. Говоритимемо сьогодні про подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення нашої ППО, загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами”, - повідомив президент.

Станом на ранок вівторка авіаудари Ізраїлю по сектору Гази зруйнували 790 будинків і пошкодили 5330, пише із посиланням на Офіс із гуманітарних справ ООН The Guardian. Також пошкоджено три об'єкти водопостачання та каналізації, що призвело до припинення обслуговування 400 000 осіб.

Ізраїльська армія наголошує, що усім, хто може, слід виїхати з Гази. Кордон із Єгиптом залишається відкритим.

Сили оборони Ізраїлю оголосили, що протягом цієї ночі в секторі Гази було вражено понад 200 цілей.

За останніми даними від Збройних сил Ізраїлю, опублікованими в X, терористи ХАМАС захопили понад 30 заручників, убили понад 900 ізраїльтян, поранили – понад 2600. З Гази випустили 4500 ракет. У Газі загинули близько 600 людей, пише CNN.

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