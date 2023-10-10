На території Ізраїлю знайдено близько 1 500 тіл бойовиків ХАМАС

Минулої ночі жоден бойовик не перетнув кордон Ізраїлю та сектора Газа.

Військова техніка Ізраїлю рухається біля кордону з сектором Газа. Понеділок, 9 жовтня 2023 року.

Збройні сили Ізраїлю заявили, що близько 1 500 тіл бойовиків ХАМАС були знайдені на території країни.

Про це пише Associated Press із посиланням на представника армії оборони Ізраїлю Річарда Гегта.

Зазначається, що армія Ізраїлю отримала контроль на півдні країни та "відновила повний контроль" над кордоном з сектором Гази на четвертий день боїв після безпрецедентної раптової атаки бойовиків ХАМАС.

Гехт зазначив, що жоден бойовик ХАМАС не перетнув кордон Ізраїлю з минулої ночі, хоча проникнення все ще є можливим.

Раніше Ізраїль повідомляв про 900 загиблих солдатів і мирних жителів, а палестинська влада повідомила про близько 700 загиблих у Газі та на Західному березі.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїля із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.