Ворог за добу тричі атакував Чернігівську область, в Одеській влучив у логістичну інфраструктуру, – ОВА

По Чернігівській області ворог бив тричі за добу (19 вибухів). Росіяни обстрілювали Чернігівський та Новгород-Сіверський райони із АГС, запускали некеровані авіаційні ракети. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Миколаївській уночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Вчора вдень ворог завдавав артилерійських обстрілів по Дмитрівці Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено адмінбудівлю, школу, приватні будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

У Донецькій по населених пунктах області росіяни здійснили 12 обстрілів. Вид озброєння – авіаудар (тип ракети не встановлено), РСЗВ "Град", артилерія/міномет, танк. Під вогнем рашистів – Авдіівка, Торецьк, Дачне, Диліївка, Єлизаветівка, Костянтинівка. Пошкоджено шість житлових будинків (з них один – багатоквартирний), заправна колонка автобази. Однна людина загинула, четверо поранених.

По Сумській вночі росіяни здійснили три мінометні обстріли прикордоння. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Шалигинська (шість вибухів), Краснопільська (11 вибухів) та Хотінська (чотири вибухи) громади. Без наслідків.Вчора протягом дня росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордоння. Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська (авіаційний обстріл з гелікоптера НАР) Хотінська (авіаційний обстріл з гелікоптера НАР), Краснопільська (мінометний обстріл), Великописарівська (обстріл з артилерії та мінометів) громади. Без наслідків.

У Луганській наші військові відбили ще сім штурмів противника на Макіївку. З артилерії росіяни обстріляли Невське, де зафіксовано шість вибухів. Від ворожого вогню та авіації постраждала Білогорівка. За добу противник здійснив 157 обстрілів (548 снаряди).

У Харківській на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з російської території, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Там артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козача Лопань, Вовчанські Хутори, Охримівка. На Куп’янському напрямку наші захисники відбили п'ять атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки та Піщаного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Кислівка, Синьківка. У Кіндрашівці ворожим обстрілом було пошкоджено приватне домоволідіння. Без постраждалих. В результаті мінометного обстрілу окупантів у Козачій Лопані пошкоджено трансформатор та лінію електропередач.

У Запорізькій минулої доби рашисти вели вогонь по 21 населеному пункту області – завдали 117 ударів. Зафіксовано 95 артобстрілів по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Новоандріївки, Білогір'я, Степового, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових міст та сіл. Ворог вгатив двома авіабомбами по Новоданилівці, здійснив дев'ять РСЗВ-обстрілів Оріхова, Новоданилівки, Преображенки, Малої Токмачки та Левадного, а також 11 БпЛА-атак по Червоному, Чарівному, Новоданилівці, Малій Токмачці, Щербакам та Малим Щербакам. Надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Мирне населення не постраждало.

У Одеській вночі ворог протягом трьох годин вчергове атакував ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 23 "шахеди" над областю. Є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих немає. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Дніпропетровській сьогодні зранку агресор знову вдарив по Нікополю. Наразі вся інформація щодо наслідків уточнюється. Вчора з ранку до вечора ворог гатив по Нікопольському району. Обстріляв район п’ять разів. Нікополь російська армія накривала вогнем з важкої артилерії. Пошкоджені готель та шість приватних будинків. Знищені дві господарські споруди, п'ять – понівечені. Зачепило газогони та лінію електропередач. З "Граду" агресор вдарив по Марганецькій громаді. Побив амбулаторію, чотири оселі місцевих та стільки ж господарських споруд. Люди вціліли.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 79 обстрілів (443 снаряди), з них по Херсону здійснив 10 обстрілів (28 снарядів). Рашисти поцілили у райони 28 населених пунктів області, будівлю бібліотеки у Херсоні, будинок культури у Бериславському районі. Через російський обстріл Херсона постраждав містянин. Вчора окупаційні війська вдарили по одній з бібліотек Херсона. Легкі поранення отримав 55-річний чоловік. Йому надано медичну допомогу. Також росіяни обстріляли селище Кіндійка. Під ворожий удар потрапила 63-річна жінка в будинку. Каретою "швидкої" потерпілу доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. Вчора вдень ворог обстріляв Зимівник. Поранень зазнала 85-річна жінка. Внаслідок артилерійського обстрілу Херсона поранень зазнала 83-річна жінка. За добу через російську агресію чотири людини дістали поранення.

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 63 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура