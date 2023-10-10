Ворог атакував Одещину "Шахедами", є влучання у логістичну інфраструктуру

Уночі 10 жовтня ворог протягом трьох годин атакував Одеську область ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 23 "Шахеди".

Про це повідомив у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, є влучання по логістичній інфраструктурі. Люди не постраждали.

"Вкотре закликаю населення Одещини реагувати на повітряну тривогу та при небезпеці перебувати в укриттях", – зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, цієї ночі Сили ППО знищили 27 "Шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Усього Росія запустила 36 ударних безпілотників з окупованого Криму.