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Четверо людей поранені внаслідок вчорашніх російських обстрілів Херсонської області

Окупанти пошкодили житлові квартали, бібліотеку та будинок культури.

Протягом минулої доби росіяни 79 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 443 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БпЛА. Четверо цивільних дістали поранення.

По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю бібліотеки у Херсоні; будинок культури у Бериславському районі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під час обстрілу в неділю ворог поранив у Херсоні 11-річну дівчинку. Станом на вчорашній вечір дитина перебувала в важкому стані в комі.

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