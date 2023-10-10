Четверо людей поранені внаслідок вчорашніх російських обстрілів Херсонської області

Протягом минулої доби росіяни 79 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 443 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БпЛА. Четверо цивільних дістали поранення.

По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю бібліотеки у Херсоні; будинок культури у Бериславському районі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під час обстрілу в неділю ворог поранив у Херсоні 11-річну дівчинку. Станом на вчорашній вечір дитина перебувала в важкому стані в комі.