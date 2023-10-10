Саміт країн Європи в Гранаді: Patriot, ЗРК "Hawk" для України та розширення ЄС

Третя зустріч Європейської політичної спільноти пройшла під знаком невизначеності. Попри потужні заяви, зокрема щодо надання Україні систем "Patriot " від Німеччини та установок для зенітно-ракетних комплексів "Hawk" від Іспанії, розмови про потенційне членство України в ЄС не зсунулися з місця. Крім того, поміж лідерів Євросоюзу шириться занепокоєння бюджетною кризою у США.

Емманюель Макрон, за ініціативи якого торік створена Європейська політична спільнота, заявив на саміті у Гранаді, що ЄС має «діяти швидше» в питанні розширення. «Я прихильник того, щоб у нас була чітка і амбітна ціль», – наполіг французький президент на підсумковій конференції, але додав, що «нині занадто рано говорити про ухвалення рішення».

Фото: EPA/UPG

У підсумковому комюніке Єврокомісії також фігурував пункт про стратегію розширення, що є новим орієнтиром ЄС. Однак від країн-кандидатів досі очікують реформ: «Розширення ЄС – це геостратегічна інвестиція в мир, безпеку, стабільність і процвітання. Це рушійна сила для поліпшення економічних і соціальних умов життя європейських громадян і зменшення нерівності між країнами. Це має сприяти поширенню цінностей, на яких ґрунтується ЄС. (...) Країни, які прагнуть членства, повинні активізувати свої зусилля з реформування, зокрема у сфері верховенства права. У той самий час ЄС повинен провести необхідну підготовчу роботу і реформи своїх інституцій». Словом, розширення буде, але пізніше.

Незважаючи на мляві обговорення вступу, європейські партнери все ж надали Україні чіткі сигнали підтримки перед потенційними російськими атаками на інфраструктуру цієї зими. Іспанія, що виступила організатором зустрічі країн Європейської політичної спільноти, передасть шість пускових установок до зенітно-ракетних комплексів "Hawk". Крім того, Володимир Зеленський, який провів двосторонню зустріч з іспанським прем’єром Педро Санчесом, заявив про намір Мадрида надати Україні енергетичне обладнання, артилерію та антидронові снаряди.

Двостороння зустріч з німецьким канцлером Олафом Шольцом теж пройшла результативно: Берлін готує для Києва додатковий комплекс протиповітряної оборони "Patriot". Натомість про постачання далекобійних крилатих ракет "Taurus" поки що не йдеться.

Фото: EPA/UPG Зустріч у Гранаді президента Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцом

Порожні крісла Алієва та Ердогана

Великим розчаруванням для організаторів саміту стала відсутність Реджепа Ердогана (який проігнорував і попередній саміт у Кишиневі). Європейська політична спільнота, до якої входить і Туреччина, планувалась Емманюелем Макроном, поміж іншого, як важливий майданчик впливу на турецького лідера. Офіційною причиною скасування участі в Анкарі назвали погане самопочуття Ердогана.

Не приїхав до Гранади і президент Азербайджану Ільхам Алієв, який поскаржився на «антиазербайджанські» настрої серед європейців у контексті подій у Нагірному Карабасі. Алієв мав узяти участь у п’ятисторонніх переговорах з Вірменією, Францією, Німеччиною та головою Євроради Шарлем Мішелем, але наполіг на участі Туреччини. Коли йому відмовили, скасував свій візит. Щоправда, пізніше в Баку таки погодилися провести перемовини з Вірменією «під егідою ЄС» до кінця жовтня.

Фото: EPA/UPG Діти-біженці з Нагірного Карабаху

Третім провалом саміту стала неможливість провести медіацію між представниками Косова і Сербії.

ЄС розраховує на США в допомозі Україні

Однією з ключових тем кулуарних дискусій у Гранаді стала бюджетна криза у США. Країні вдалося уникнути шатдауну й ухвалити тимчасовий кошторис, щоправда, без нового пакету допомоги Україні. Хоча Байден досі має можливість виділити найближчим часом до 5,4 мільярда доларів, що вивільнились завдяки бухгалтерській помилці в розрахунку попередньої допомоги, пакет на 24 мільярди євро, про які просив у Конгресу американський президент, поки що залишається на розгляді.

Ситуація ускладнюється й усуненням голови Палати представників Конгресу Кевіна Маккарті протягом безпрецедентного голосування. Хто стане новим спікером і яка буде його чи її позиція щодо України, нині невідомо.

Фото: EPA/UPG Ексспікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті

Криза у Вашингтоні добряче б’є по нервах лідерів ЄС. «ЄС не зможе замінити США для України», – однозначно заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. «Ми впевнені, що США дотримаються своїх обіцянок», – зазначила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Разом з президентом Мішелем вона візьме участь у саміті США – ЄС у Вашингтоні 20 жовтня, де планують обговорити і допомогу Україні на наступний рік – до президентських виборів у США 2024 року.

Уважно в Брюсселі стежать і за виборами у країнах Центральної Європи. Проросійський лідер популістів Роберт Фіцо, чия партія перемогла на позачергових парламентських виборах у Словаччині, вже пригрозив згорнути всю військову допомогу Україні. Вибори в Польщі відбудуться 15 жовтня, і хоча відверто антиукраїнських кандидатів поміж фаворитів немає, зернова криза показала, що україно-польські відносини теж не безхмарні.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG