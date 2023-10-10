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Ізраїль обстріляли з території Сирії

Солдати ЦАХАЛу відповідають артилерійськими та мінометними снарядами в напрямку джерела обстрілу в Сирії.

Ізраїль обстріляли з території Сирії
Фото: EPA/UPG

Сьогодні ввечері, 10 жовтня, було ідентифіковано кілька запусків із Сирії на територію Ізраїлю.

Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

Частина з них перетнула територію Ізраїлю та, ймовірно, впала на відкритій місцевості, йдеться у повідомленні. 

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Пізніше Армія оборони Ізраїлю зазначила, що солдати ЦАХАЛу відповідають артилерійськими та мінометними снарядами в напрямку джерела обстрілу в Сирії.

Як раніше повідомлялось, частину призваних резервістів Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) перекинули на північ країни – до кордонів Лівану та Сирії.

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