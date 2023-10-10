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Міністр оборони Ізраїлю Галант приєднається зустрічі колег з НАТО

Міністри оборони країн НАТО зустрічатимуться в четвер.

Міністр оборони Ізраїлю Галант приєднається зустрічі колег з НАТО
Фото: EPA

В четвер міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант приєднається телефоном до зустрічі колег з НАТО.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що розмова міністрів оборони країн НАТО із Галантом була додана до розкладу після широкомасштабної атаки ХАМАС на Ізраїль.

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Раніше на зустрічі міністрів у Брюсселі було заплановано обговорення питань, включаючи війну в Україні та місії НАТО в Косово та Іраку.

Нагадаємо, військовий кабінет Ізраїлю зараз має вирішити, почнеться чи ні сухопутна операція Армії оборони Ізраїлю на територію Сектору Гази. Водночас кінцева мета Ізраїлю – потрапити у будь-яку точку, де нині розміщуються осередки терористів. 

Також повідомляється, що частину призваних резервістів Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) перекинули на північ країни – до кордонів Лівану та Сирії.

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